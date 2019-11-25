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Sarıyerli vatandaşlar, mahallelerine inen yaban domuzlarını besliyor

İstanbul Sarıyer'de vatandaşlar, aç kalarak yol kenarına gelen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor.

10:48 -
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Sarıyerli vatandaşlar, mahallelerine inen yaban domuzlarını besliyor

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir bölgeye her gün akşam saatlerinde gelen bir yaban domuzu sürüsü, burada yiyecek bulmaya çalışıyor.

İstanbul Sarıyer’de aç kalan yaban domuzları yerleşim yerlerine kadar indi. Foto: AA

Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

Buradan geçen sürücüler de araçlarından inerek cep telefonlarıyla yaban domuzlarının fotoğrafını çekiyor.

İnsanlara alışan domuzlar mahalleli tarafından elle besleniyor. Foto: AA

Mahalle sakinlerinden Mustafa Atik, vatandaşların her akşam bu bölgeye gelen yaban domuzlarına ekmek ve meyve verdiğini söyledi.

Vatandaşlar tarafından beslenen ve fotoğrafları çekilen domuzlar mahallenin eğlencesi oldu. Foto: AA

Yaban domuzlarının seslerini akşam geç saatlere kadar duyduklarını dile getiren Atik, “Bunlar, vatandaşlar için küçük bir eğlence oldu. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz.” diye konuştu. (AA)

Son güncelleme: 10:49 25.11.2019
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