Savcıların iş yükü yüzde 52 arttı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü verilerine göre, 2009 yılında Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen dosya sayısı 6 milyon 65 bin 829 iken 2018 yılında bu sayı 9 milyon 252 bin 208'e çıktı. Yine bu süreçte başsavcılıklara gelen ilamlar yüzde 211.9 arttı.

HAKİMİN İŞ YÜKÜ AZALDI

Adlî mahkemelere 2009 yılında gelen toplam dava sayısı 5 milyon 696 bin 47 iken, 2018 yılında 6 milyon 632 bin 838′ e ulaştı. Bir hâkime düşen yıllık dava sayısı ise 2009 yılında 1087 iken, 2018 yılında yüzde 25.8'lik azalış oranı ile 806 oldu.

İdari mahkemelere 2009 yılında gelen toplam dava sayısı 515 bin 918 iken, 2018 yılında 536 bin 847′ ye çıktı. Bir hâkime düşen yıllık dava sayısı ise 2009 yılında 536 iken, 2018 yılında yüzde 26.2'lik azalış oranı ile 396 oldu.

DANIŞTAY'DA DOSYA SAYISI ARTTI

Danıştay dairelerine 2009 yılında gelen toplam dosya sayısı 275 bin 598 iken, yüzde 10.7' lik artış oranı ile 2018 yılında 305 bin 42' ye ulaşmıştır. Bu dosyalardan 140 bin 29'u karara bağlanmış, 165 bin 13 dava ise 2019 yılına devretti.

YARGITAY'IN DURUMU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2009 yılında gelen toplam dosya sayısı 664 bin 720 iken yüzde 6.6′ lık azalış oranıyla 2018 yılında 620 bin 644'e ulaştı. Bu dosyalardan 185 bin 148'i karara bağlanırken, 435 bin 496'sı 2019'a devredildi. Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinde yüzde 0.7 ve Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Dairelerinde ise yüzde 1.5 oranında artış görüldü.