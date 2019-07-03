Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (03.07.2019)

Sayısal Loto çekilişi Çarşamba akşamları Şans Topu oyununun sonrasında saat 21.45’te açıklanıyor. Sayısal Loto’da 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor.

3 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.