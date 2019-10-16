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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.10.2019)

Sayısal Loto'da bu akşam heyecan dorukta. Son 7 çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı büyük ikramiye devrederek tam 13 milyon 600 TL'ye ulaştı. Sayısal Loto oyununda kural gereği 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 16 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar...

20:17 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.10.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te belli olacak. Dev ikramiyeyi kazanarak zengin olmak isteyenler kuponlarını hazırladı. Bu akşamki ikramiye miktarı ve şanslı numaralar merak ediliyor.

16 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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