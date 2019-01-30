Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (30.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirlenen Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye olarak 2 milyon 340 bin TL belirlendi. En son düzenlenen çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Kuponlarını dolduran vatandaşlar bu akşamki talihli hangi ilden çıkacak merak ediyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20:46 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (30.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları her Çarşamba ve Cumartesi akşamı düzenleniyor. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekiyor. Sayısal Loto çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye devretmeye devam ediyor. İşte 30 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

30 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

3, 8, 9, 11, 19, 44

sayisal-loto

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

 

İLGİLİ HABERŞans Topu çekiliş sonuçları (30.01.2019)Şans Topu çekiliş sonuçları (30.01.2019)

 

İLGİLİ HABERMilli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (29.01.2019)Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (29.01.2019)

 

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:51 30.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more