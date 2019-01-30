Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (30.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları her Çarşamba ve Cumartesi akşamı düzenleniyor. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekiyor. Sayısal Loto çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye devretmeye devam ediyor. İşte 30 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

30 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

3, 8, 9, 11, 19, 44

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları (30.01.2019)

İLGİLİ HABER Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (29.01.2019)

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.