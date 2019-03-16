Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Geçtiğimiz haftalarda Sayısal Loto’da 7. devirin ardından büyük ikramiye sahibini bulmuş ve şanslı vatandaş tek başına 13 milyonu kazanmaya hak kazanmıştı. Çarşamba günü gerçekleşen ilk devirin ardından vatandaşlar zengin olmak için kuponlarını doldurarak Sayısal Loto sonuçları beklemeye başladı. İşte Sayısal Loto hakkında merak edilenler…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 MART

16 Mart Cumartesi günü Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Saat 21:15’te noter huzurunda yapılacak çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Sayısal Loto sonucu belli olduğu andan itibaren haberimizde yer alacak.

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