Sayısal Loto sonuçları: Üç haftadır devreden Sayısal Loto’da iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu!

Üç haftadır devreden Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin sahipleri belli oldu. Sayısal Loto oyununun 1233. hafta çekilişinde toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. İşte 6 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

6 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep’in İslahiye ve İzmir’in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 720 bin 734 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 960 bin 987 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto