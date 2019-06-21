Seçimde 8 bin avukat gönüllü görev yapacak

23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hukuki ihtiyacını karşılamak adına harekete geçen İstanbul Barosu, Türkiye’deki tüm baro başkanlarına çağrıda bulunmuştu. Çağrıya karşılık veren 23 Baro başkanı, 500 civarında avukatla seçimde gönüllü görev alacaklarını bildirdi. Bugün de İstanbul Adliyesi önünde yapılan adalet nöbetine katılan baro başkanları, yaptıkları basın açıklamasıyla seçimde görev yapacaklarını duyurdu.

“SEÇMEN İRADESİNİN SANDIĞA DOĞRU YANSIMASINI TEMİN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Biz İstanbul’da 6 Mayıs YSK kararından sonra, yapılacak seçimlerin basit bir biçimde sadece İstanbul’a bir belediye başkanı seçme olmadığını, özellikle demokrasiye yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz için, bütün meslektaşlarımızı göreve çağırdık. Türkiye’nin her yerinden, barolardan çok ciddi bir katkı geldi. Özellikle sandıklara seçmen iradesinin doğru bir şekilde yansıyabilmesini temin etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“23 HAZİRAN’DA DEMOKRASİNİN HUKUKA İHTİYACI VAR”

“23 Haziran’da demokrasinin hukuka ihtiyacı var” diyen Durakoğlu, “Biz de bu hukuka olan ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Avukatlar olarak biz bunu yapacağız. Bugün de gördüğünüz gibi pek çok baro başkanımızdan bu ilgiyi gördük. Onlar şimdi kendi illerinde yaptıkları örgütlenmenin gereği olarak, Türkiye’nin her yerinden İstanbul’a 23 Haziran günü sandık başlarında nöbet tutmak üzere avukatları gönderecekler. Meslektaşlarımızla birlikte burada demokrasi için önemli bir görev yapacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“BİN 919 OKULDA 8 BİNDEN FAZLA AVUKAT GÖREV YAPACAK”

İstanbul’daki seçimde 8 binden fazla avukatın görev alacağını kaydeden Durakoğlu, avukatların müracaatlarının devam ettiğini ve bu sayının artabileceğini söyledi. Durakoğlu, “İstanbul’da oy kullanılan 1919 okul var. Dolayısıyla bu sayıyı paylaştırdığımızda çok ciddi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. En azından hukuk ihtiyacını gideren sayılara rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum” ifadesinde bulundu.

“SEÇİM HUKUKUNA İLİŞKİN HANGİ SORUN ÇIKARSA, ONU GİDERECEKLER”

Avukatların oy kullanılacak okullarda nasıl bir görev yapacaklarına ilişkin konuşan Durakoğlu, “Seçim hukukuna ilişkin hangi sorun çıkarsa bu sorunu giderecekler. Bu sorunun giderilmesi yolunda hangi çabanın gösterilmesi gerekiyorsa onun gösterilmesini sağlayacağız. Yapmaya çalıştığımız bu” denildi.

23 BARO BAŞKANI HAZIR BULUNDU

Açıklamaya katılan baro başkanları şöyle; İstanbul Mehmet Durakoğlu, Adana Veli Küçük, Amasya Melik Derindere, Ankara Erinç Sağkan, Antalya Polat Balkan, Aydın Gökhan Bozkurt, Artvin Ali Uğur Çağ, Balıkesir Erol Kayabay, Bursa Gürkan Altun, Diyarbakır Cihan Aydın, Düzce Azade Ay, Gaziantep Bektaş Şarlı, Hatay Ekrem Dönmez, İzmir Özkan Yücel, Kırklareli Turgay Hınız, Mersin Fatma Denizcioğlu, Şanlıurfa Necati Taş, Tekirdağ Sedat Tekneci, Tunceli Kenan Cetin, Van Zülkif Uçar, Yalova Fedayi Doğruyol, Kocaeli Bahar Gültekin Candemir ve Adalet Nöbeti adına Evren İşler