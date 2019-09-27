Şehir eşkıyaları hastane içinde polisi tehdit etti

Balıkesir‘de arkadaşlarıyla Plevne Korsan Parkı'nda oturan Atakan D.'nin yanına gelen 2 kişi “Sen niye artist artist oturuyorsun” diyerek parkı terk etmelerini söyledi. Atakan D. itiraz edince iki kişi ona saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Başını yere çarpan genç travma geçirince iki kişi olay yerinden kaçtı. Atakan D. ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINMAK İSTEMEDİLER

Genç tedavi altına alınırken, arkadaşlarının haber vermesiyle ailesi de hastaneye geldi. O esnada iki şahıs da hastaneye gelince, Atakan D'nin arkadaşları polis ekiplerine haber verdi. Polisler, haklarında şikayet olduğunu söyledikleri iki kişiye işlem yapmak istedi. Kendilerini gözaltına aldırmayan iki kişi, resmi giyimli polis memurunu darp etmeye kalkıştı. “Bağırma, bana kimse gelemez” diyerek polis memurlarının üzerine yürüyen ve tehditlerde bulunan şahıslar, daha sonra ellerini kollarını sallayarak hastaneden ayrıldı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kimliklerini belirlediği iki şahsı gözaltına aldı. Resmi üniformalı polislerin üzerine yürüyen Nihat Y. ve Burak B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

“KENDİMİZİ NASIL KORUYACAĞIZ”

Yaşananları gören Atakan D.'nin ailesi ise duruma tepki gösterdi. Sözcü'ye konuşan aile, “Parkta oturduğu için oğlumuzu öldüresiye darp edenler, hastanede de polisleri tehdit ediyor. Biz bu kişilerden kendimizi nasıl koruyacağız?” dedi.