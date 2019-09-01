Şehit babası “Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek gazeteye ilan verdi

Sözcü’ye konuşan şehit babası Sezai Okay, “Kimse çocuğunu kaybetmek istemez. Ben aydın, Atatürkçü, Cumhuriyet ve bayrağına bağlı vatansever bir vatandaşım. Bu acı olay bizimde başımıza geldi, 2015’ten 2017’ye kadar üç yıl için de bin 212 şehidimiz var. 771’i asker, 352’si polis, 89’u korucu. 2017’den sonra da 270 şehit. 2018’de de 241 şehit var” diye konuştu.

ŞEHİT OLUŞUNUN 13. YIL DÖNÜMÜNDE

Bursa’da Şehit Asteğmen Zeki Burak Okay'ın 13’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Pınarbaşı Şehitliği'ndeki kabri başında anma etkinliği düzenlenecek. Şehidin babası Sezai Okay ve annesi Neriman Okay bir gazeteye dikkat çeken ilan verdi.

İlanda, “1 Eylül 2006 Hakkari/Çukurca Köprülü Sınır Taburunda Asteğmen olarak görevli iken, Susuz Üst Bölgesinde, takımı ile gece nöbeti sırasında PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düşen biricik oğlumuz, yavrumuz, kuzumuz Zeki Burak Okay'ı kaybetmiştik. Ölümünün ardından şunları söylemiştik: “Hakkımız helal etmiyoruz. Hakkımızı helal etmediklerimiz; 1-Ülkemizi bölüp parçalamaya çalışanlar, 2-Şehit kanları ile sulanan bu vatan topraklarını ona buna satanlar, 3-Yetim hakkı yiyenler, 4-Sudan sebeplerle çocuklarını askere göndermeyenler, hakkımızı ölünceye kadar ve öldükten sonra da helal etmeyeceğiz. Yavrumuzun şehit oluşunun 13. yılı anma töreninde sizleri de aramızda görmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.