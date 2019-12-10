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Şehit PAMİT komutanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik,  son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor.

16:06 -
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Şehit PAMİT komutanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutuyor. Şehit  Esma Çevik ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor.

KARDEŞİNİN KIYAFETİNİ GİYDİ

Fotoğraf: AA

Törende kardeşinin asker kıyafetini giyen Elif Koca, “2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin' dedi. Bizde ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun” dedi.

Fotoğraf: AA

TÖRENE SOYLU DA KATIYOR

İkindi namazını müteakiben Ataköy 5. kısım Cami’inde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin Akgül, kız kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Hüseyin Akgül, cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerin de şehit Esra Çevik’in asker kıyafetlerini giydiği görüldü. Soylu, şehidin babası ve annesinin yanına gelerek baş sağlığı diledi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen annesi, babası ve kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in naaşı, helallik alınmak üzere Bayrampaşa’daki evine getirildi. Fotoğraf: AA

ANNESİ KIZININ TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Şehidin kardeşi Elif Koca, “O ölmedi burada. Sürekli söylüyordu. 2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin' dedi. Bizde ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun” dedi. (DHA-İHA)

Şehit Esma Çevik’in annesi Nebahat Gözüaydın tabut başında gözyaşı döktü. Fotoğraf: AA

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Son güncelleme: 16:12 10.12.2019
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