Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Silvan Emniyet Müdürü ile birlikte 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

04:04 -
Haberler Gündem
Silvan Emniyet Müdürü ile birlikte 8 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet eden kişilere yönelik Silvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk’ün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER10'u tutuklandı, 12'si ise itirafçı oldu10'u tutuklandı, 12'si ise itirafçı oldu

İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler, gündüz saatlerinde Silvan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk’ün de bulunduğu 8 kişi, ‘Kültür Varlıklarını Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak’ suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 04:29 23.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more