‘Sizi jigolo yapacağız’ diyerek yüzlerce kişi dolandırdılar!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 12 şahsın şikayetiyle geniş çaplı inceleme başlattı.

LÜKS VİLLADA YAKALANDILAR

Ekipler, sanal jigolo sitesini ve bu siteyle alakası olarak belirledikleri şahısları beş aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Polis; Antalya başta olmak üzere Denizli, Burdur, Isparta, Kocaeli ve Van’da ilk belirlemelere göre 12 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.

Aralarında kadınların da bulunduğu 19 şüpheli lüks bir villaya yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 15 bin TL ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

JİGOLO NE ANLAMA GELİYOR? 'Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç erkek' anlamına gelen jigolo, Türkçe'ye Fransızcadan (gigolo) girmiştir. Son yıllarda 'para karşılığı yaşlı kadınlarla birlikte olan erkekler' için kullanılmaktadır.

Şüphelilerin, sanal bir internet sitesi üzerinden jigolo ilanı verdiği ve buradaki formu dolduran erkekleri hemen aradıkları, VIP ve gold üyelik adı altında 500-750 lira ücret aldıkları öğrenildi. Formun ardından şüphelilerin, banka hesap bilgilerine ulaştıkları kişilerin hesaplarından para da çektikleri belirlendi.

YÜZLERCE KİŞİ DOLANDIRILDI AMA 12 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu siteye kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu her meslek grubundan yüzlerce kişinin üyelik yaptırdığı ileri sürüldü. Çetenin bu şekilde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ama sadece 12 kişinin şikayette bulunduğu belirtildi. Hesap hareketlerinde dolandırıldıkları belirlenen yüzlerce kişinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Çetenin kazandıkları paraları günlük harcadıkları villa ve yat gibi yerlerde lüks bir yaşam sürdükleri kaydedildi. (İHA)