Son dakika… Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi’nin verilerine göre Akdeniz’de Richter Ölçeği’ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya’nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45’teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER