Son dakika… AKP yargı paketi taslağını MHP’ye götürdü

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı yargı paketine ilişkin yaptığı değerlendirmede 1 Ekim’de açılacak Meclis’te ilk gündemin yargı paketi olacağını belirterek “Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız” demişti.

Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek “Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız” yorumunda bulunmuştu.