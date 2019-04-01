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Son dakika: AKP’den hatalı oy girişi açıklaması!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki geçersiz oylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, AKP'nin 17 bin 410 oyunun başka partilere yazıldığını öne sürdü.

18:44 -
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Yavuz, itiraz işlemleri için çalışmalara başladıklarını belirtti. 309 sandıkta karşılaştırma yaptıklarını söyleyen Yavuz, seçim sonucu sayım döküm çizelgelerinde yapılan hatalar sonucunda Yıldırım’ın 17 bin 410 oyunun başka partilere yazıldığını iddia etti.

AKP İTİRAZ ETMEYE HAZIRLANIYOR

Sandık sonuç tutanağı ile oy sayım ve döküm çizelgelerinin karşılaştırıldığını söyleyen Yavuz, aktarmalar sırasında 309 sandıkta 17,410 oyun Yıldırım yerine başka partilere yazıldığını söylediği açıklamasında, geçersiz sayılan 300 bine yakın oya da itiraz edeceklerini belirtti.

 

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Son güncelleme: android-time 19:03 01.04.2019
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