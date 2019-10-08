Son dakika… Altanlar ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye talebi reddedildi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’ye yardım kapsamında yürütülen soruşturmalarda tutuklanan; Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve ağebeyi Ahmet Altan ile Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'de çalışan Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek, Yargıtay'ın haklarındaki ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ kararlarını bozmasının ardından bugün yeniden mahkeme önüne çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek ile tutuksuz sanık Mehmet Altan duruşmada hazır bulundu. Ahmet Altan ile Fevzi Yazıcı ise SEGBİS’le duruşmaya bağlandı.

ILICAK: REFORM PAKETİ DİKKATE ALINSIN, TAHLİYEME KARAR VERİLSİN

Mahkeme başkanı sanık ve avukatlardan Yargıtay’ın bozma ilamına karşı beyanlarını sordu. Nazlı Ilıcak, “Yargıtay'ın bozma kararına uymanızı talep ediyorum. Adalet reformu kapsamında süratle kanunlaşması beklenen ve 75 yaşındakilerin aldıkları cezanın son 5 yılını dışarda geçirmesine ilişkin İnfaz Kanunu'nda yapılan düzenlemenin dikkate alınmasını istiyorum. 3 yıl 2 aydır tutukluluğum dikkate alınarak hemen tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. 220/7(örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım) suçundan yargılanan bütün gazeteciler tutuksuz yargılanıyor ve ben 75 yaşındayım”

AHMET ALTAN: BAŞINDAN BERİ FİKİRLERİ YARGILAMAYA UĞRAŞIYORSUNUZ

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Ahmet Altan, “Bu davanın başından beri bir imkansızı gerçekleştirmeye, fikirleri yargılamaya uğraşıyorsunuz. Biz de savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının bu kanlı intiharını, bu acıklı sonunu engellemeye, onu kurtarmaya uğraşıyoruz. Mahkemelerin yaptığı hataların topluma verdiği zararları görüyorsunuzdur. Hukuka uymamanın sonuçlarının pek parlak olmadığını sizinde yaşadığınız tecrübelerle gördüğünüzü umuyorum” dedi. Sırrı Süreyya Önder hakkında geçen hafta verilen karara atıfta bulunan Altan, “Geçen hafta AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Sırrı Süreyya Önder için aldığınız tahliye kararıyla bir buçuk yıl önce yaptığınız vahim hatanın farkına vardığınızı görüyorum” diye konuştu. Mahkeme başkanı Yargıtay ilamına ilişkin beyanın dışına çıkmaması için uyarıda bulununca Altan, “Bugün size tavsiyem hukuka uymanız, fikirleri yargılamaya kalkmamanızdır. Uyup uymamak sizin bileceğiniz iş” diyerek beyanını tamamladı.

MEHMET ALTAN: BERAATIMA HÜKMEDEN YARGITAY KARARINA GÖRE BERAAT KARARI VERİLSİN

Yargıtay'ın hakkında beraat verilmesi yönündeki kararını hatırlatan Mehmet Altan ise, “Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi'nin kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da itiraz etmemiştir. Karar oy birliği ile alınmıştır. Ayrıca benim için verilen karar içtihat haline getirilerek Cumhuriyet gazetesine ilişkin Yargıtay bozma kararında kullanılmıştır. Deli saçması bir iddianamenin ciddiye alınması ile 21 ay hapis yattım. 30 yıldır hocalık yaptığım 30 bin öğrenci yetiştirdiğim üniversiteden atıldım. KHK’lı oldum. Yurt dışına çıkış yasağım devam ediyor. Beraatıma hükmeden Yargıtay kararına göre beraatıma karar verilmesini ve yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Sanıklardan Yakup Şimşek, Yargıtay bozma ilamı dışında beyanda bulunduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı. Diğer sanıklar da cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ



Mahkeme heyeti ara karar oluşturmak için duruşmaya ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan heyet, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye taleplerini reddetti.