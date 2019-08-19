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Son dakika: Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun kazada hayatını kaybetti

DHA: Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Dursun, hayatını kaybetti.

17:21 -
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Son dakika: Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun kazada hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni” programının ardından Ahlat’a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van’a hareket etti.

Dursun’un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

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Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

Son güncelleme: android-time 18:01 19.08.2019
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