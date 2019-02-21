Son dakika… Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti’nin adayı oldu

Başvurusu geç yapıldığı için Mersin'de adaylığı reddedilen İYİ Partili Burhanettin Kocamaz için Demokrat Parti formülüyle çözüm bulundu. DP, Mersin'de Pınar İvenç'i aday göstermişti. İvenç ikna edildi ve adaylıktan çekildi. DP listesine Kocamaz girdi.

AKŞENER ‘KUMPAS’ DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz’ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ”Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir… Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek” demişti.