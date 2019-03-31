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Bursa’da seçim sonuçları ve oy oranları: Bursa’da fark hızla kapanıyor

Bursa Belediye Başkan adayları seçimden zaferle ayrılmak için sıkı bir seçim çalışması yürüttü. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için, AKP Alinur Aktaş'ı, CHP Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i aday göstermişti. Sayımların devam ettiği seçimde iki parti arasındaki fark hızla kapanıyor. İşte Bursa seçim sonuçları...

19:52 -
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Bursa’da seçim sonuçları ve oy oranları: Bursa’da fark hızla kapanıyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde en çok merak edilen illerden biri de Bursa’ydı. 2014 Yerel Seçimleri sonucunda yüzde 49 oy oranıyla AKP’li Belediye Başkan adayı Recep Altepe seçilmişti. CHP ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i aday göstermişti. AA’nın verilerine göre sandıkların yüzde 30’u açıldı ve AKP adayının oy oranı yüzde 50’de. CHP’nin adayı Bozbey ise yüzde 46’da. CHP’nin oy deposu olarak görülen Nilüfer’de ise henüz sandıkların yüzde 15’i açıldı. Sayımın devam ettiği Bursa’da AKP ile CHP’nin arasındaki fark hızla kapanıyor.

Bursa İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Alinur Aktaş AK Parti AK Parti 291.621 % 49,41
Mustafa Bozbey CHP CHP 277.744 % 47,06
Mehmet Atmaca Saadet Partisi Saadet Partisi 8.900 % 1,51
Diğer Diğer 8.071 % 1,37
Metin Engin DP DP 1.933 % 0,33
DSP DSP 872 % 0,15
Vatan Partisi Vatan Partisi 388 % 0,07
Şevket Tamaç BTP BTP 365 % 0,06
Mehmet Yavuzkan TKP TKP 147 % 0,02
OSMAN UĞUR OSMAN UĞUR 117 % 0,02
Bursa İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 75.647%50,97
CHP CHP 40.431%27,24
İyi Parti İyi Parti 16.660%11,22
Saadet Partisi Saadet Partisi 5.873%3,96
DP DP 2.189%1,47
MHP MHP 1.611%1,09
HDP HDP 1.368%0,92
BBP BBP 737%0,50
DSP DSP 318%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 113%0,08
BTP BTP 108%0,07
TKP TKP 67%0,05

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Son güncelleme: android-time 20:05 31.03.2019
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