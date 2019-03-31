Bursa’da seçim sonuçları ve oy oranları: Bursa’da fark hızla kapanıyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde en çok merak edilen illerden biri de Bursa’ydı. 2014 Yerel Seçimleri sonucunda yüzde 49 oy oranıyla AKP’li Belediye Başkan adayı Recep Altepe seçilmişti. CHP ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i aday göstermişti. AA’nın verilerine göre sandıkların yüzde 30’u açıldı ve AKP adayının oy oranı yüzde 50’de. CHP’nin adayı Bozbey ise yüzde 46’da. CHP’nin oy deposu olarak görülen Nilüfer’de ise henüz sandıkların yüzde 15’i açıldı. Sayımın devam ettiği Bursa’da AKP ile CHP’nin arasındaki fark hızla kapanıyor.

Bursa İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 75.647 %50,97 40.431 %27,24 16.660 %11,22 5.873 %3,96 2.189 %1,47 1.611 %1,09 1.368 %0,92 737 %0,50 318 %0,21 113 %0,08 108 %0,07 67 %0,05