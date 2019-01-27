Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım” ifadesini kullandı.

Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 27 Ocak 2019

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır” denildi.

İL YÖNETİMİ TOPLANTI YAPACAK

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı istifa açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na bazı il yöneticilerinin geldiği görüldü. İl yönetiminin ilerleyen saatlerde bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Kaftancıoğlu’nun istifası partililer tarafından doğrulanırken, istifanın gerekçesi konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İstifa kararının ardından partinin il yöneticilerinden bazıları parti binasına geldi. İlerleyen saatlerde İstanbul il yönetiminin basına kapalı bir toplantı yapacağı öğrenildi.