Son Dakika… Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert çıkış: Ayakları pislik içine gömülü horoz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili sert açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. (İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" diye konuştu.
Son güncelleme: 17:59 01.10.2019