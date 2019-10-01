Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert çıkış: Ayakları pislik içine gömülü horoz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili sert açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. (İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" diye konuştu.

17:52 -
Haberler Gündem
Son Dakika… Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert çıkış: Ayakları pislik içine gömülü horoz

AYRINTILAR GELECEK

 

Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Fransa mevlüt çavuşoğlu PKK son dakika Türkiye
Son güncelleme: 17:59 01.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more