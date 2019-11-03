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Son dakika… Elazığ ve Muğla’da korkutan depremler!

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Aynı saatlerde Muğla'nın Dalaman ilçesi de 3.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

20:02 -
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Son dakika… Elazığ ve Muğla’da korkutan depremler!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.

MUĞLA’DA DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13’te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi. (İHA/DHA)

Başbakanlık deprem Elazığ Muğla son dakika
Son güncelleme: 20:23 03.11.2019
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