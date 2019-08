Son dakika… Erdoğan’dan Cumhur İttifakı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da AKP teşkilatlarıyla yemekli toplantıda buluştu. Burada konuşan Erdoğan, Bursa teşkilatlarına ve Cumhur İttifakı çatısı altında AKP’ye destek veren MHP’lilere teşekkür etti.

“TÜRKİYE SEÇİMDEN GÜÇLENEREK ÇIKTI”

Yerel seçimlere değinen Erdoğan, “Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde 49.6, belediye meclisinde yüzde 49 ile Bursa bir kez daha tercihini AK Parti'den kullanmıştır Bu başarıda seçim döneminde gece gündüz demeden çalışan ülkesi ve milleti için çalışan Bursa il teşkilatımızın çok büyük emeği var. Sizlerin nezdinde sandık müşahitlerimizden mahalle temsilcilerimize, il, ilçe temsilcilerimize, milletvekillerimize, adaylarımıza, her bir mensubumuza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ettiğimiz MHP'li kardeşlerime de başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere gayretleri için şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakı 31 Mart seçimlerinde elde ettiği kesin ve tartışmasız zaferle Türkiye'nin üstündeki kara bulutları dağıtmış ülkemizin önünde yeni bir yol yepyeni bir ufuk açmıştır. Türkiye'ye yönelik kaos ve kargaşa senaryoları bir kez daha akamete uğratılmış, Türk demokrasisi 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkmıştır” dedi.

4 YILLIK SEÇİMSİZ BİR DÖNEM

Ülkede 4 sene seçimin olmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Şimdi önümüzde belediyelerde 5 yıllık, cumhurbaşkanlığı ve mecliste 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Bu 4-5 yıllık dönemin partimiz ve ülkemiz açısından taşıdığı kritik önemin farkındayız. AK Parti'nin Türk siyasetinin gelecek asrına damga vurabilmesi, milletin 24 Haziran ve 31 Mart seçimleriyle önünü açtığı fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Önümüzdeki seçimsiz dönemi ülkemizde güçlenmenin Ak Parti’de ise yenilenme ve birleşmenin vesilesi haline getirmek istiyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında bizden öncekilerden emanet aldığımız bu kutlu davayı 2053 ve 2071’e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı hep beraber inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KAPIMIZ DAİMA AÇIK”

Yerel seçimde gerekli mesajları aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi AK Parti milletimizin maziden atiye giden şansı yolculuğunun altın halkalarından biridir. Hiç birimizin hesabî davranma, aklı ve vicdanı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Kalbinde millete, memlekete, hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu kutlu yolda azimle kararlılıkla yürüyeceğiz. Ne köklerimizden kopacağız ne, de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. 94 ruhu ile çalışacak 2071 vizyonu projelerimize yön vereceğiz” dedi.

İTTİFAK SÜRECEK

MHP ile ittifakın süreceğini ifade eden Erdoğan, “Ülkemizin bekası, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur ittifakı olarak imza atacağız” ifadelerini kullandı.

“ÇATLAK SESLERE ASLA KULAK VERMEYİN”

Sağda solda duyulan çatlak seslere kulak verilmemesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Bizim artık küçük meselelerle gündemi işgal eden sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Milletimiz bizden eser, hizmet bekliyor. Tıpkı son 10 yıldır olduğu gibi dertlerine çözüm bulmamızı bekliyor. Son 17 yılda elde ettiğimiz başarıda kendi önceliğimiz var. Muhalefetin sığ gündemiyle değil daima milletin gündemiyle ilgilendik. Sizlerden ve tüm gönüllü kuruluşlarımızdan Türk Demokrasisi 'ne ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmanızı istiyorum. Birileri görmese de istemese de biz Büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.