Son dakika… Erdoğan’dan kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.
Son güncelleme: 22:49 06.10.2019