Son dakika… Eren Erdem hakkında yeniden yakalama kararı verildi

Savcılık, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine itiraz etti. Üst mahkeme, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle savcılığın itirazını kabul ederek Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kapatılan Karşı Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı sırada 17-25 Aralık sürecine ilişkin yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, bugünkü duruşmada, delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre, sanık tarafından karartılacak delilin bulunmaması gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık, Erdem’in yurtdışına kaçma şüphesinin bulunduğu iddiasıyla mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANMASI GÖZ ÖNÜNE ALINDI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Erdem’in kaçma şüphesinin bulunduğu belirtildi. Kararda şu ifadelere yer verildi; “Bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verildiği dosya kapsamı, sanık savunması, dinlenen tanık beyanları, bir kısım mahkemede dinlenen sanık savunmaları, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın yurtdışına çıkmak isterken yakalandığı da göz önüne alındığında kaçma şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın üzerine atılı suçun alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre Anayasa’nın 13. maddesindeki düzenleme de dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından iddia makamının sanık Eren Erdem’in tahliyesine yönelik itirazın kabulüyle sanık hakkında tutuklamasına yönelik yakalama emri düzenlenmiştir”

ERDEM’İN 19 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Bugünkü duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, Erdem’in, ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından 19 yıla kadar hapsini istedi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI KAPIDA TAHLİYESİNİ BEKLİYORDU

Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in ailesi ve yakınları Silivri cezaevi önünde tahliye edilmesini beklerken üst mahkemeden yakalama kararı geldi.