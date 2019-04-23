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Son dakika haberi… Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bana sorsalar cenazeye gidilmemesini tavsiye ederdim. CHP'lilerin protokole alınmaması talimatım, bir tedbirdi. Net bir şekilde yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyacaklar. Şu ana kadar hiçbir provokasyon bulgusuna rastlanılmadı" ifadelerini kullandı

20:04 -
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Meclis’te düzenlenen resepsiyona katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararıyla ilgili açıklamada bulunan Soylu, “YSK’nin bir kararla birlikte bu itiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz” dedi.

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Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü belirten Bakan Soylu, “Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor ‘Haber yok.’ diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, ‘Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz.’ diyor. Elde sopalar vardı diyor, sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok. İnan bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim. CHP’lilerin şehit cenazelerinde protokole alınmamalarını tedbir olarak söyledim. İki ay sonra şehit cenazelerine gidebilirler dedim çünkü tehdit kalkmıştı” dedi.

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Son güncelleme: android-time 20:45 23.04.2019
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