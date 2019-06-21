Son dakika… HDP’den Öcalan mektubu açıklaması: Seçim stratejimizde değişiklik yok

HDP’den yapılan Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı 9 maddelik açıklamada,

“İktidarın bir ajansı olarak çalışan AA'nın, sorumsuz tutumu basın ahlakının siyasal çıkarlar için nasıl ayaklar altına alındığını göstermek açısından ibretliktir. AA'nın tutumu İmralı'daki hukuk güvensizliğinin ve ihlalinin bir ispatıdır. Savcılığın ve idarenin sorumluluğundaki bir metin muhataplarına henüz ulaşmışken, AA'ya sızdırılmış olması 20 yıllık hukuk ve ahlak dışılığın da ispatıdır. Demokratik kamuoyu asıl bu keyfiliğe odaklanmalıdır. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AA'ya etik dışı bir şekilde sızdırılan bu metin üzerinden partimizi ve Öcalan'ı karşı karşıya getirmeye çalışması, siyasette ne kadar pragmatist davrandığını ve çaresiz kaldığını da göstermektedir. İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve Üçüncü Yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.

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