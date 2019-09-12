Son dakika: İstanbul da listede! Yağışlı günler geliyor sıcaklıklar düşüyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Son dakika verilerine göre sıcaklıklar adım adım düşüyor, ilerleyen günlerde İstanbul’da hava sıcaklığının 25 dereceyi geçmesi beklenmiyor ve yağışlı günler geliyor. Bugün Doğu Karadeniz’de etkili olacak yağışlar, cuma ve pazar günleri İstanbul çevresinde de etkili olacak.

HAFTA SONU YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

SAĞANAKLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli’nin güney kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Hatay’ın batı ilçeleri, Samsun’un iç ve doğu kesimleri, Ordu’nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.