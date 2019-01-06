Son dakika… İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul'da haftalardır beklenen kar yağışı başladı. Sarıyer taraflarında aralıklar halinde yağan kar, araçların üzerini kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarılarda yarın sabah saatlerinde kar yağışı beklendiği belirtilmişti. Kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Karın kendini hissettirdiği ilçelerden biri Sarıyer oldu. Belirli aralıklar halinde yağan kar, park halindeki araçların üzerini kapladı.

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TAKSİM’DE DE ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası’nda kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı.

Taksim Meydanı’nda etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Kar yağışının kentin Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili olmaya başladığı dikkati çekti.

METEOROLOJİ’DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul’da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi. DHA