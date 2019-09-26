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Son dakika… İstanbul’da şiddetli deprem

İstanbul Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.

14:00 -
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Son dakika… İstanbul’da şiddetli deprem

Marmara bölgesinin bir çok noktasında hissedilen şiddetli deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. İstanbul’da büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Okullar, hastaneler ve AVM’ler hızla tahliye edilirken telefon hatları kesildi, vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

İstanbul Valiliği , meydana gelen deprem sonrasında yaptığı açıklamada “Saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.” dedi

NTV spikeri canlı yayında depreme böyle yakalandı:

 

Ayrıntılar geliyor…

deprem istanbul son dakika
Son güncelleme: 14:39 26.09.2019
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