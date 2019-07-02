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Son dakika… İYİ Parti’den TRT’ye ‘Öcalan röportajı’ ile ilgili suç duyurusu!

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 23 Haziran öncesinde TRT'nin Kürtçe yayın yapan Kurdi kanalında yayınlanan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan röportajıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
17:29 -
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Son dakika… İYİ Parti’den TRT’ye ‘Öcalan röportajı’ ile ilgili suç duyurusu!

İYİ Parti’den yapılan suç duyurusu açıklamasında, “İYİ Parti Grup Başkanvekilleri ve Milletvekilleri, 3 Temmuz Çarşamba (Yarın) saat 11.30’da Ankara Adliyesi’nde terörist Osman Öcalan’ın TRT ekranına çıkarılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklar” ifadeleri kullanıldı.

“BİR TERÖRİST SEÇİMLERİ ETKİLEYECEK ŞEKİLDE HABERLEŞTİRİLEMEZ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu daha önceki açıklamasında, “TRT, Türk milletinin, vakarını örseleyecek bir yayın politikası gerçekleştiremez. TRT'nin haberleri Türk devletinin, Türk varlığının istikbaline kastetmiş alçaklara açık hale getirilemez. TRT'de bir terörist seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde haberleştirilemez. Kırmızı bültenle aranan bir alçağa TRT mikrofon uzatamaz. Bunun arkasında kimler varsa bu iradeye imkanı kim oluşturmuşsa ortaya çıkacak. Salı günü TBMM Grup Toplantımızdan sonra 39 mebusumuzla birlikte TRT'nin yayın politikası, bu politikaya onay verenler, bunun arkasında imzası ve iradesi olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullanmıştı.

 

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Son güncelleme: android-time 17:36 02.07.2019
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