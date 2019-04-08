Son Dakika… Mansur Yavaş göreve hızlı başladı: İşte ilk genelge

Mazbatasını bugün alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk genelgesini yayınladı…

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Mansur Yavaş'ın imzası ile yayımlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi;

“08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükeşhir Belediyesi, Genel Müdürlükler ve Bağlı Şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış, vb. tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.”

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“Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personellerinin izinlerinin kaldırılması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim.”