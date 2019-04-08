Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Mansur Yavaş göreve hızlı başladı: İşte ilk genelge

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını almasının ardından ilk genelgesini yayınladı. Yavaş, belediye, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerde çalışan, işçi, memur ve şirket elemanı personelin izinlerini kaldırırken, izindekilerin ise geri çağrılması talimatı verdi. Yavaş ayrıca, belediyeye bağlı şirketlerin her türlü mal hizmet ve personel alımı ile araç ve gayrimenkul kiralama işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

17:45 -
Haberler Gündem
Son Dakika… Mansur Yavaş göreve hızlı başladı: İşte ilk genelge

Mazbatasını bugün alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk genelgesini yayınladı…

İLGİLİ HABERSon dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Açılan sandık yüzde 93 oldu...Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Açılan sandık yüzde 93 oldu...

Mansur Yavaş'ın imzası ile yayımlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi;

“08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükeşhir Belediyesi, Genel Müdürlükler ve Bağlı Şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış, vb. tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.”

İLGİLİ HABEREkrem İmamoğlu tek tek isim verdi! Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim | Son dakika haberleriEkrem İmamoğlu tek tek isim verdi! Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim | Son dakika haberleri

“Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personellerinin izinlerinin kaldırılması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim.”

Son güncelleme: android-time 17:52 08.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more