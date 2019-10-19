Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… MSB, Güvenli Bölge’den çıkanları izliyor

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan mütabakat sonucunda Güvenli Bölge'den çıkması planlanan terör örgütü üyelerinin gözlemlendiği belirtildi.

22:56 -
Haberler Gündem
Son dakika… MSB, Güvenli Bölge’den çıkanları izliyor

ABD ile varılan mütabakat sonucunda Türkiye’nin belirlediği Güvenli Bölge’den çekilmesi beklenen terör örgütü mensuplarıyla ilgili MSB’den açıklama geldi.

Bu fotoğraf MSB tarafından paylaşıldı.

Bakanlık, Güvenli Bölge’den çıkılmak için kullanıcalak yolların bilgisinin ABD’lilere verildiğini açıkladı ve ABD askeri yetkilileriyle koordineli çalışıldığını belirtti.

MSB’den yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir.

Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir” denildi.

İLGİLİ HABERResulayn'da çatışmalar sürüyor! Hainler fare gibi!Resulayn'da çatışmalar sürüyor! Hainler fare gibi!
ABD Milli Savunma Bakanlığı PKK son dakika taciz Terör terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
Son güncelleme: 23:03 19.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more