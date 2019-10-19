Son dakika… MSB, Güvenli Bölge’den çıkanları izliyor

ABD ile varılan mütabakat sonucunda Türkiye’nin belirlediği Güvenli Bölge’den çekilmesi beklenen terör örgütü mensuplarıyla ilgili MSB’den açıklama geldi.

Bakanlık, Güvenli Bölge’den çıkılmak için kullanıcalak yolların bilgisinin ABD’lilere verildiğini açıkladı ve ABD askeri yetkilileriyle koordineli çalışıldığını belirtti.

MSB’den yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir.

Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir” denildi.