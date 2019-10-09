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Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Türkiye'de meydana gelen son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Türkiye’nin birçok şehrinde depremler yaşanmaya devam ediyor. Tedirgin olan vatandaşlar “deprem mi oldu” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

09:16 -
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Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları, depremin şiddeti ve derinliğini anlık olarak yayınlıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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