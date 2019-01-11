Son depremler: Bursa’da deprem! Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi’de hissedildi!

Bursa deprem ile sarsıldı! Bursa Nilüfer'de 3.8 büyüklüğünde deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem halkta korku ve paniğe yol açtı. Bursa yaşanan Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Bursa’da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer’in yanısıra Mudanya ve Osmangazi’de de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Son depremler şu şekilde…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER