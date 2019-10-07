Son depremler: En son nerede deprem oldu? 7 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listeleri…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de bu nedenle ufak şiddetli depremler dahi tedirginlik yaratabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

“MARMARA’NIN KABUK YAPISI 7’DEN KÜÇÜK DEPREM OLUŞUMUNU DESTEKLER”

KTÜ eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 1999 İzmit depreminden sonra kuzey Marmara'da, Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurları doğrultusunda 150 kilometre uzanan fay boyunca olabilecek kırılmanın tıpkı karalarda olduğu gibi 7'den büyük bir deprem oluşturabileceği yaygın görüşünün bugün de geçerliliğini koruduğunu belirterek, “Oysa son geçen 20 yıl içerisinde kuzey Marmara'da yapılan sismik tomografik çalışmalar deniz tabanı kabuk yapısının karadaki kabuk yapısından daha zayıf olduğunu, dolayısıyla ana fay üzerinde Marmara Denizi’ndeki depremlerin karadaki 7'den büyük depremlerden daha küçük olabileceği görüşünü ortaya koymuştur” dedi.

1999 Körfez depreminden sonra bugüne dek orta Marmara ve Kumburgaz fayları üzerinde büyüklüğü 3,5-4,5 arasında çok sayıda sığ deprem oluştuğunu dile getiren Bektaş, “Marmara'nın 2000 yıllık tarihsel deprem kayıtlarında İstanbul'un batısında, Orta Marmara’da 6,8'den büyük deprem kayıtlarının bulunmaması yukarıdaki görüşü destekler niteliktedir. Öte yandan deprem odak derinliklerine göre Orta Marmara'da yaklaşık 10 kilometre olan deprem üretme özelliğine sahip kabuğun doğuya ve batıya doğru karaya gidildikçe kalınlaşması yukarıdaki sayıyı destekleyen bir diğer veridir. 1999 Körfez depreminden sonra bugüne dek orta Marmara ve Kumburgaz fayları üzerinde büyüklüğü 3,5-4,5 arasında çok sayıda sığ deprem oluşmuştur. Marmara'da son oluşan 5,8 büyüklüğündeki depremde aynı bölgede 7 kilometre derinlikte gelişmiştir. Özetle Orta Marmara ve Kumburgaz fayları muhtemelen zayıf ve ince deprem üreten kabukta ancak 10 km derinlik boyunca kilitlendiği için fazla enerji biriktirememekte, fay, 6,5'den küçük karakteristik depremlerle (creep) yoluna devam etmektedir. Oysa 1912 Şarköy, Mürefte ve 1999 İzmit depremlerinde Kuzey Anadolu fayı nispeten daha güçlü kabukta 10 kilometreden daha fazla derinlik boyunca kilitlenerek ve daha fazla enerji biriktirterek 7'den büyük depremler üretebilmişlerdir. Başka deyişle Orta Marmara'da olabilecek en büyük depremin büyüklüğü 6,5 civarında olup, yıkıcılığı 1999 İzmit depreminden 30 kat daha az olmalıdır” ifadelerini kullandı.