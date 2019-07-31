Sözcü Kaz Dağları’ndaki ağaç kıyımını böyle görüntüledi

Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı Köyü'nde işletilecek altın madeni için on binlerce ağacın kesilmesi infiale yol açmıştı. Bilindiği üzere, Kaz Dağları'nda 200 bine yakın ağaç kesildiği iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sadece 13 bin 400 ağaç kesildi açıklaması yapmıştı. Sözcü'nün ulaştığı görüntülerde, ağaç kıyımının 13 binden de fazla olduğu görülüyor.

“KATLİAMI GÖZLERİMLE GÖRDÜM”

Kazdağları’ndaki kamp alanına giderek bölgedeki yaşamı mercek altına alan, dağlardaki kesimi görüntüleyen Sözcü muhabiri izlenimlerini aktardı. Sözcü muhabiri Mehmet Andaç, “Hep internetten gördüğümüz fotoğrafları canlı görmek beni çok üzdü. Katliamı gözlerimle gördüm. Sanki toprak ağlıyordu. Ben de ağladım. Fakat oradaki insanların umudu beni bir parça mutlu etti. Gerçekten bir mücadele var. Umarım bu mücadele sonuçsuz kalmaz” diyerek duygularını paylaştı.

VATANDAŞLARIN TEK KORKUSU PROVOKASYON

Ağaç katliamının son bulması için pek çok çevreci bölgede kamp kurarak nöbet tutmaya devam ediyor. Nöbet tutan kişilerin çoğunun yaşlı olduğu ve bunun herkese umut aşıladığını aktaran Andaç, oradakilerin tek korkusunun provokasyon olduğu, mücadelelerine gölge düşmesini istemeyen çevrecilerin bölgeye gelenlere çok dikkatli yaklaştığına dikkat çekti.

“HİÇBİR CANLI TÜRÜNE RASTLAMADIM”

Alandaki yapılaşmayı görüntüleyen Sözcü muhabiri Mehmet Andaç, izlenimlerini şöyle aktardı: “Maden şantiyesinde ayağımızın altında sadece bir toprak vardı. Hiçbir canlı türüne rastlamadım. Kamp alanında ötüşen kuşlar şantiye çevresinde yoktu. Burada aslında sadece ağaçlar değil, diğer canlılarda yok oluyor. Şantiye içinde bastığım toprak devamlı bir kayma eğilimindeydi. Hatta bir ara düşeceğimi sandım. Buda iş güvenliği açısından tehlike arz ediyor”