SÖZCÜ’ye “Mayası bozuk” ve okura “Morfinlenmiş” diyen tetikçilere suç duyurusu

SEVGİLİ Sözcü okurları, biliyorsunuz bir süredir haksız saldırılar ile karşı karşıyayız.

ANCAK artık bu saldırılar gazetemiz, yazarlarımız ve çalışanlarımızın ötesine geçip siz sevgili okurlarımıza da yönelmiş durumda.

TÜRKİYE Gazetesi köşe yazarı Ali Fuat Uğur, 18.12.2018 tarihli “Mayası Bozuk FETÖ'cü Olmasa Ne Yazar” başlıklı köşe yazısında, “İşin fenası en az 250 bin kişi satın alıyor bu gazeteyi. Yalandan beslenip bunun üzerine sohbet çeviren 250 binden fazla morfinlenmiş insan demek bu. Tek kelimeyle korkunç!” dedi.

TGRT Haber Kanalı'nda sunmuş olduğu 22.01.2019 tarihli “Medya Kritik” programında ise “SÖZCÜ okurları siz anlayın diye bunları anlatıyoruz. Defalarca anlatıyoruz, çünkü hani loblarınızı kapattınız biliyorum ama anlayın diye anlatıyorum” diyerek siz okurlarımıza hakaret etmiştir…

BENZER şekilde Türkiye Gazetesi köşe yazarı Cem Küçük de TGRT Haber'de sunmuş olduğu 17.01.2019 tarihli “Medya Kritik” programında, “Bunların okur kitlesi bilmez, morfinledikleri için bunları bilmezler” diyerek siz sevgili okurlarımıza hakaret etmiştir.

BİZ bu yayınlar hakkında Ali Fuat Uğur'a ve Cem Küçük'e, ettikleri hakaretlerden dolayı tazminat davası açtık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

BU şahıslar, sizlere de okur sıfatı ile ağır derecede hakaret etmişlerdir. Sizler de bulunduğunuz yerdeki cumhuriyet savcılıklarına dilekçe ile suç duyurusunda bulunabilirsiniz.