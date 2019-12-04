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Son dakika… Şule Çet davasında karar

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a ise ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kararı değerlendiren Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım "İndirim uygulanmamalıydı. Kararı istinafa taşıyacağız" dedi.

12:13 -
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Son dakika… Şule Çet davasında karar

Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet'in ölümü hakkındaki devam eden davanın 6. duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Şule Çet için adalet isteyen kadın platformları duruşma salonu önünde kararı bekledi. Foto: AA

Davanın geçen duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı sanıklardan Çağatay Aksu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet ve “cinsel saldırı” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 39 yıla, Berk Akand’ın ise bütün bu suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti.

Cinayet Gazi Üniversitesi mahkeme saldırı
Son güncelleme: 12:44 04.12.2019
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