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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (14.03.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları her Perşembe Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. MPİ'nin en çok kazandıran oyunlarından biri olan Süper Loto, geçen hafta büyük ikramiyeyi bir kişiye kazandırdı. Kuponlarını hazırlayanlar 14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

20:21 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (14.03.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te Milli Piyango’nun resmi internet sitesinden açıklanıyor. Bu oyunda kural gerekiği Süper Loto çekiliş sonuçlarını bilen çıkana kadar devir devam ediyor.14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

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