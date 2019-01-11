Süper Loto sonuçları: Devir serisi sürüyor Süper Loto ikramiyesi katlanıyor!

Süper Loto'da haftalardır kimse 6 sayıyı doğru şekilde tahmin edemiyor ve Süper Loto ikramiyesi katlanarak büyüyor. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye 10 Ocak çekilişinde bir kez daha devretti. Haftaya 7 milyonu aşan ikramiye için vatandaşlar bayilere akın edecek. İşte Süper Loto sonuçları ve detaylar...

Süper Loto heyecanı sürüyor, 10 Ocak Süper Loto'da haftanın sonuçları belli oldu. Perşembe akşamları şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla takip edilen Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan canlı çekilişte belirlendi. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye beşinci kez devretti. Önümüzdeki hafta ikramiyenin 10 Milyon Lira'nın üstüne çıkması bekleniyor.

SÜPER LOTO'DA 10 OCAK SONUÇLARI Süper Loto çekiliş sonuçları: 3, 10, 39, 44, 46, 49

SÜPER LOTO’DA İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi, 10 bin 354 lira 5’er kuruş, 4 bilen 2 bin 877 kişi 212 lira 85’er kuruş, 3 bilen 64 bin 922 kişi, 16 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı. Hasılattan, Türkiye’nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 440 bin 175 lira 38 kuruş aktarıldı. Ayrıca KDV olarak 1 milyon 615 bin 747 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 903 bin 768 lira 66 kuruş kamuya aktarıldı.