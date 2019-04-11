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Tacizciden şaşırtan savunma: Kendime hakim olamıyorum

Sokakta kadınlara cinsel organını gösterdiği ileri sürülen bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs ifadesinde, kendisine hakim olamadığı için kadınlara cinsel organını gösterdiğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
16:37 -
Haberler Gündem
Tacizciden şaşırtan savunma: Kendime hakim olamıyorum

Konya'nın Meram ilçesi Hadim Mahallesi Gazze Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobili ile kadınlara yaklaşan bir şahsın cinsel organını göstererek taciz ettiği ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Ekipler, bahse konu olan aracı Konya Adliye Sarayı çevresinde mobese kayıtlarından tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda araç Küçük Kovanağzı Mahallesi'nde bulundu.

“DUYGU YOĞUNLUĞUNDAN MIDIR NEDİR?”

Aracı kendisinin kullandığını kabul eden Ahmet D., Lalebahçe Polis Merkezi'ne götürülerek ifadesi alındı. Şüpheli Ahmet D. ifadesinde, “Ben bazen duygu yoğunluğundan mı nedir, orasını bilemiyorum ancak kendime hakim olamadım. Gazze caddesi üzerinde iki farklı bayana cinsel organımı gösterdim” dediği öğrenildi.

Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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