Tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık tanrıça heykeli ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına karşı çalışma yapan polis ekipleri 22 Ekim-5 Aralık 2019 tarihleri arasında 8 farklı operasyon düzenledi.

Beykoz, Büyükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Ümraniye'de düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Arkeolog polislerinde katıldığı operasyonda gözaltına alınanlar arasında bazı koleksiyoner ve antikacıların da bulunduğu öğrenildi. Aramalarda ise 882'si çeşitli dönemlere ait sikkelerden oluşan bin 527 parça tarihi eser ele geçirildi.

FARKLI DÖNEMLERE AİT ESERLER

Bazı adreslere alıcı kılığında girerek operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı çalışmada, 2 bin yıllık sikkeler, Asur ya da Akhameniş dönemlerine ait aslan ve boğa figürlü altın mezar buluntusu, Roma dönemi adak heykel parçaları ele geçirildi.

Aramalarda, meşhur hattatlar tarafından hazırlanan altın yaldızlı el yazması Kuran-ı Kerim sayfası da bulunurken, Osmanlı Dönemi'ne ait gümüş işlemeli el yapımı kemerler, ejderha başı bronz obje, el yazması dua metnin de yakın döneme ait önemli eserler olduğu belirtildi.

4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELİ

Arkeolog polislerin katıldığı aramada ele geçirilen Erken Tunç Çağı'na ait 4000 yıllık “Ana tanrıça heykelciği” çok önemli olduğu belirtildi.

12 BUÇUK MİLYON DOLARA SATILMIŞ!

Anadolu arkeoloji tarihi açısından önemi vurgulanan ana tanrıça heykelciğinin bir benzerinin 2017 yılında ABD'deki bir müzayede de 12 buçuk milyon dolara satıldığı öğrenildi.

Çanakkale'den çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşılan heykel için Türkiye iade talebinde bulunmuştu.

PİTON DERİSİ

Polis ekiplerinin baskın düzenlenen adreslerde tarihi eser dışında bir “Piton” derisi bulduğu öğrenildi.

Satışı yasak olan deriye de el konulurken emniyete götürülen şüpheliler hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' işlem yapıldı.