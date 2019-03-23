TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ sosyal konut başvuru süreci devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvurusu nereden yapılır?

TOKİ EVLERİ İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI

TOKİ’nin 50 bin konut projesine başvurular hızla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum rekor başvuru sayısını açıkladı.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar şehirlerindeki Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası şubelerine başvuru bulunacak. Hangi bankaya başvuru yapılacağını öğrenmek için duyuruları takip etmeniz yeterlidir.

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan’a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan’a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.”