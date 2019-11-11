Trafik polislerinden dur ihtarına uymayan sürücüye meydan dayağı

Erbaa'da 7 kasım perşembe günü kaydedilen görüntülerde ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen 22 yaşındaki O.A’nun kullandığı aracı yol kontrolü yapan trafik ekipleri durdurmak istedi. O.A. polisin uyarısına aldırış etmeyerek aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından O.A sanayi sitesinin içinde yakalanarak araçtan çıkarıldı.

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KÜFÜR EDİP DÖVDÜLER

Aracın dışına çıkarılan O. A'yı polislerin küfür edip darp etmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde resmi kıyafetli trafik polislerinin gence ağır küfürlerle şiddet uyguladıkları görülüyor. Dizlerinin üzerine çöktürülmüş halde görülen O.A. polislere, “Abi korktum. Vallahi korktum” demesine rağmen polislerin, tekme ve yumruklarla vurmaları ve ağır küfür etmeleri dikkat çekiyor.