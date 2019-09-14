Tuğrul Selmanoğlu’na Atatürk’e hakaretten gözaltı!

Selmanoğlu’nun, 5816 sayılı, ‘Atatürk aleyhine işlenen suçları’ düzenleyen yasaya muhalefet suçu gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı belirtildi.
Hükümete yakın olmasıyla bilinen Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, Tuğrul Selmanoğlu’nun Türkiye’ye girişte Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı bilgisini verdi. 5816 nolu yasa “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”ı düzenliyor.
GÖZALTI SONRASI AÇIKLAMA
Nöbetçi savcıya ifade verdiğini belirten Selmanoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde “Suçlama komik. Beyaz TV’de Atatürk’e mülteci demişim falan filan. Dünyanın hiçbir yerinde mülteci hakaret değildir” diyerek kendisini savundu
.Selmaoğlu, katıldığı programda Atatürk’e ‘mülteci’ dedikten sonra sosyal medyada çok sayıda tepki almıştı.