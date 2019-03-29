Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tunç Soyer yanıtladı: Seçildikten sonra yapacağı ilk iş, gideceği ilk yer neresi olacak?

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programının bu haftaki konuklarından CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, önümüzdeki seçimlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Projelerinden bilgiler veren Soyer, seçildikten sonra yapacağı ilk iş ve gideceği ilk yerin neresi olduğunu canlı yayında açıkladı.

Sozcu.com.tr
22:10 -
Haberler Gündem

Soyer, Halk Arenası’nda Uğur Dündar’ın ‘seçildikten sonra yapacağınız ilk iş, gideceğiniz ilk yer neresi olacak?’ sorusuna şöyle yanıt verdi;

“En az oy aldığım yer olacak. Onlara diyeceğim ki hiç merak etmeyin ben sizin belediye başkanınızım, içiniz ferah olsun, içiniz rahat olsun ben sizin belediye başkanınızım diyeceğim.

İzmir o muazzam potansiyelini, imkanlarını işte bu dili kullanarak başaracak. Biz birbirimize kenetlendikçe, sarıldıkça İzmir’in bugüne kadar kullanmadığımız imkanları işte o zaman yakalamış olacağız. Gerçekten hak ettiğimiz hayatı yakalayacağız.”

İLGİLİ HABERBüyükerşen, neden seçilmesi gerektiğini Halk Arenası'nda açıkladıBüyükerşen, neden seçilmesi gerektiğini Halk Arenası'nda açıkladı

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 22:36 29.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more