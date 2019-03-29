Tunç Soyer yanıtladı: Seçildikten sonra yapacağı ilk iş, gideceği ilk yer neresi olacak?

Soyer, Halk Arenası’nda Uğur Dündar’ın ‘seçildikten sonra yapacağınız ilk iş, gideceğiniz ilk yer neresi olacak?’ sorusuna şöyle yanıt verdi;

“En az oy aldığım yer olacak. Onlara diyeceğim ki hiç merak etmeyin ben sizin belediye başkanınızım, içiniz ferah olsun, içiniz rahat olsun ben sizin belediye başkanınızım diyeceğim.

İzmir o muazzam potansiyelini, imkanlarını işte bu dili kullanarak başaracak. Biz birbirimize kenetlendikçe, sarıldıkça İzmir’in bugüne kadar kullanmadığımız imkanları işte o zaman yakalamış olacağız. Gerçekten hak ettiğimiz hayatı yakalayacağız.”