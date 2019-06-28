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Turistleri dolandıran taksicilere operasyon başlatıldı

İstanbul Taksiciler Odası'nın taksimetre için zam talep ettiği bir dönemde, turistlerden, fazla para alarak müşterilerini dolandıran, itiraz edenleri tehdit ettikleri öne sürülen 63 taksiciye yönelik polis ekipleri operasyon başlattı. “Son durak” adı verilen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan taksiciler arasında, Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco’yu dolandıran bir şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Habip ATAM
12:24 -
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Turistleri dolandıran taksicilere operasyon başlatıldı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, dolandırıldıkları için şikayetçi olan bazı turistlerin iddiası üzerine çalışma başlattı. Yabancı uyruklu müşterilerinden fazla para alan, itiraz edenleri tehdit eden şüpheliler tek tek belirlendi. Polis ekipleri Sultanahmet Camii çevresinde çalışan 63 taksici için operasyon kararı aldı. Operasyon düzenlenen şüpheliler arasında Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl transfer ettiği Şilili futbolcusu Enzo Roco'yu dolandırdığı iddia edilen bir taksicinin de bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 25 sürücü hakkında gözaltı kararı olduğu 38 sürücünün ise taksi kullanma belgelerine el konulacağı belirtildi. Dolandırıcılıkta kullanılan taksilerin ise geçici süreyle trafiğe çıkışlarının yasaklanacağı öğrenildi.

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