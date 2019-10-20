Tuzaklar imha ediliyor, bombalar temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda 12. güne girildi. Operasyonun 5. gününde Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad terör örgütünden temizlendi. Operasyonun 9. gününde ise, terör örgütü PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi şartıyla operasyona ara verildi.

TACİZ ATIŞI VE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Terör örgütü PKK anlaşmaya rağmen Resulayn bölgesinde tünellerden çıkarak bir yandan Ceylanpınar'daki yerleşim yerlerine taciz atışı yaparken, öte yandan Suriye Milli Ordusu'nun bulunduğu alana doğru sızma girişimlerinde bulundu.

TUZAKLAR İMHA EDİLDİ

Sızma girişimlerini başarıyla püskürten Suriye Milli Ordusu Resulayn'ın mahallerinde bulunan tünelleri belirleyerek kapatmaya başladı. Uzman ekipler ise Resulayn ve Tel Abyad'da sivillerin evlerine PKK tarafından döşenen bombalı tuzakları imha etmeye devam ediyor.

BİR KÖY DAHA KURTARILDI

TSK'nın desteği ile ilerleyen Suriye Milli Ordusu ile Resulayn'ın köylerinde işgal ettikleri yerleri terk etmeyen terör örgütü arasında gece saatlerinde çatışmalar yaşandı. Çatışmanın ardından teröristler etkisiz hale getirilerek bir köy daha kurtarıldı.